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تعليم

ختام فعاليات ورشة عمل "تدريس اللغة الصينية عبر المنصات الإلكترونية "

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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حسام الفقى
 اختتمت اليوم فعاليات ورش العمل بعنوان "تدريس اللغة الصينية عبر المنصات الإلكترونية " والتي أقيمت  فى الفترة من ٢٩ أغسطس وحتى ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ والتى انبثقت عن مؤتمر " آفاق تعليم اللغة الصينية بالمنطقة العربية بعد وباء فيروس كورونا " وعقدت يوم ٦ أغسطس ٢٠٢٠ عبر نظام الأون لاين تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والتي نظمها معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس وكلية الألسن بالجامعة بالتعاون مع كلية العلاقات الدولية بجامعة شي نان بجمهورية الصين الشعبية.


وتناولت الورش المشاكل التى واجهت الأساتذة فى تعليم اللغة الصينية للطلاب عن طريق نظام الأون لاين خلال فترة تعليق الدراسة بالجامع، وطرحت الورش أيضا العديد من الحلول للتغلب على هذه المشاكل  خاصة مع تطبيق نظام التعليم الهجين خلال الفترة القادمة مع بدء العام الدراسى الجديد نظرًا لجائحة فيروس كورونا.

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