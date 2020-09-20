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باحث في شئون الجماعات الإسلامية: جماعة الإخوان تشهد أسوأ مراحلها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشهد أسوأ مراحلها على مر التاريخ.

وأضاف "فاروق"، في لقائه التلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن «جماعة الإخوان تشهد حالة من التدهور والتفكك والرفض الشعبي»، مشيرا إلى أن المصريين أسقطوا مشروع الجماعة الإرهابية بالمنطقة العربية بالكامل.

وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، «الجماعة الإرهابية تعتبر مصر عدوا ودولة كافرة كي تشرع العمليات الإرهابية»، مشيرا إلى أن الإخوان تحاول السيطرة على الفضاء الإلكتروني لتنفيذ عملية استقطاب فكري لخدمة أهداف الجماعة.

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