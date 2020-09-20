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تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يزور كليتي التجارة والتربية الرياضية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:27 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أحمد على
زار الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، كليتي التجارة والتربية الرياضية، برفقة الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث.


قدم د. عماد عتمان خلال الزيارة التهنئة للدكتور هاني الشامي، بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية التجارة، والدكتور علاء حلويش، بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية التربية الرياضية، موجهًا بضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل النهوض والارتقاء بالكليتين، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للنهوض بكافة القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية.

وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة، خلال زيارته للكليتين علي ضرورة وضع خطة للتوسع في التحول الرقمي، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس
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