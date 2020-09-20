جمال بو حسن: يجب إبادة النظام القطري الحالي لعدم احترام مواطنيه ..فيديو

قال النائب جمال بو حسن، عضو البرلمان البحريني السابق، إن قطر دويلة وليست دولة؛ لأن الدولة تكون لها أسس ومعايير، وهذه الدويلة لا توجد بها أي أسس أو معايير ولا حقوق أو واجبات.





وأضاف "بو حسن"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن قطر تعد حارة من حارات أي بلد، وليست دولة كما يظن الجميع.





وأشا ر عضو البرلمان البحريني السابق، إلى أن النظام القطري الحاكم بقيادة تميم بن حمد نظام فاسد ومعروف ذلك لدى الجميع، مؤكدا أن هذا النظام لا يلتزم بالقوانين الدولية، ولا يلتزم بمواثيق ولا أي معيار من المعايير الإنسانية.





وأوضح النائب جمال بو حسن، أن النظام القطرى الحالى لابد أن يباد من العالم أو ينتهي من الوجود بسبب ممارساته اللا إنسانية بحقوق مواطنيه.



