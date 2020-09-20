٧٨٠ طالبا مستجدا بكليتي الطب والصيدلة بجامعة طنطا يؤدون الكشف الطبي لليوم الثاني

أجري الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا ، اليوم، جولة تفقدية بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباى لمتابعة انتظام سير إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعى 2020/2021، رافقه خلالها الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام فياض مدير الإدارة الطبية.





أقرا ايضا : وفاة مدير مستشفى حميات بسيون إثر إصابته بكورونا.. تفاصيل





وتفقد د. عماد عتمان، التجهيزات الخاصة بالإدارة الطبية والخدمات الصحية المقدمة لطلاب كليتى الطب والصيدلة "بنين" والمقرر توقيع الكشف الطبي عليهم اليوم وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الجامعة ، موجهًا بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم خلال الكشف الطبي.





وأشار د. عتمان إلى أن جامعة طنطا تهتم بصحة الطلاب وتسعي إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لهم في ضوء اهتمام الدولة بصحة المواطنين، مؤكدا أن الكشف الطبي للطلاب الجدد يتم بشكل مجاني، وأدى ٧٨٠ طالبًا مستجدًا بكليتي الطب والصيدلة بالجامعة.





أوضح الدكتور الرفاعي مبارك، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، وفق الجدول الزمني المحدد لكل كلية، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد أيام الكشف الطبي، وتقسيم طلاب الكليات إلى أيام للكشف على البنين وأخري للبنات لتجنب الزحام والتكدس خلال إجراءات الكشف الطبي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها الجامعة.





وأشار د. الرفاعي مبارك إلي أن الجامعة قامت بتوفير خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2020/2021 على الموقع الإلكتروني للجامعة، والتي تتضمن جميع الخطوات التى يتبعها الطالب أثناء التقديم على الموقع، وتوفير خيام وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء الأمور وتوفير سبل الراحة.