تضامن الغربية تكرم الطالبة الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية.. صور

كرمت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد الطالبة ندا محمد فرحات بنت قرية إخناواى التابعة لمركز طنطا، الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية، بمنحها " لاب توب"، وكذا مكافأة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

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جاء ذلك خلال استقبال وكيلة وزارة التضامن بالغربية، للطالبة ووالدتها بمكتبها بالمديرية، وقدمت التهنئة للطالبة على توفقها والتحاقها للدراسة بكلية طب جامعة الأزهر.

وأكدت وكيلة وزارة التضامن بالغربية، أنه تم الاتفاق مع إحدى الجمعيات الخيرية التابعة لإشراف المديرية، على تخصيص مبلغ مالى شهرى للطالبة طوال فترة دراستها بكلية الطب.