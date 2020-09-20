تعيين علي سالم مديرا للإدارة الهندسية بديوان الغربية خلفا لـ هواش

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته الى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بأهمية تكليف المهندس على سالم مديرا للإدارة الهندسية بديوان محافظة الغربية بجانب عمله مدير لإدارة التخطيط العمراني بديوان المحافظة.





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جاء ذلك خلفا للمهندس أشرف هواش مدير الإدارة الهندسية بديوان محافظة الغربية .





كان "هواش" تقدم بطلب للحصول على أجازة بدون مرتب، على خلفية وقائع مخالفات محل تحقيقات النيابة حاليا خلال الشهر الماضي .





وأوضح المحافظ أن محافظة الغربية تلقت 44 ألفا و 205 طلبات تصالح حتى الآن على مستوى جميع المراكز والمدن ، ومن المتوقع زيادة نسبة الإقبال بعد هذا التخفيض وبعد توحيد سعر المتر السكني في القرى بـ 50 جنيها للمتر، مجددا دعوته لكافة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة في 30 سبتمبر الجاري.





يذكر أن محافظ الغربية قام بتعديل أسعار التصالح في مطلع الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 40 % لتصبح محافظة الغربية وقتها واحدة من أعلى 7 محافظات قامت بالتخفيض.