AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعيين علي سالم مديرا للإدارة الهندسية بديوان الغربية خلفا لـ هواش

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:44 م
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
Advertisements
أحمد على

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته الى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بأهمية تكليف  المهندس على سالم مديرا للإدارة الهندسية بديوان محافظة الغربية بجانب عمله مدير لإدارة التخطيط العمراني بديوان المحافظة.


أقرا ايضا :إنقاذ حياة مواطن بلا مأوى وإيداعه بدار مسنين فى الغربية


جاء ذلك خلفا للمهندس أشرف هواش مدير الإدارة الهندسية بديوان محافظة الغربية .


كان "هواش" تقدم  بطلب للحصول على أجازة بدون مرتب، على خلفية وقائع  مخالفات محل تحقيقات النيابة حاليا خلال الشهر الماضي .


وأوضح المحافظ أن محافظة الغربية تلقت 44 ألفا و 205 طلبات تصالح حتى الآن على مستوى جميع المراكز والمدن ، ومن المتوقع زيادة نسبة الإقبال بعد هذا التخفيض وبعد توحيد سعر المتر السكني في القرى بـ 50 جنيها للمتر، مجددا دعوته لكافة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة في 30 سبتمبر الجاري.


يذكر أن محافظ الغربية قام بتعديل أسعار التصالح في مطلع الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 40 % لتصبح محافظة الغربية وقتها واحدة من أعلى 7 محافظات قامت بالتخفيض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجنة الإدارات الهندسية بالمراكز التكنولوجية

للتلاعب في رخص حكومية.. ضبط مديري الإدارة الهندسية بمحافظة الغربية وحي أول طنطا

الهجان: تخفيض 10% من سعر المتر في تصالح مخالفات البناء بالقليوبية

أسعار التصالح الجديدة بعد التخفيض.. فيديو

للمرة الثانية .. تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء بنسبة 65 % في الغربية

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

ترشيحاتنا

بملابس ملفتة .. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بيراميدز يحتفل بدخول أنطوي نادي المائة هدف.. صور

قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف سما المصري على سجنها سنتين

السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري

مصادر: الأهلي يحسم 4 صفقات وحسام حسن يدخل اهتمامات فايلر

مكتب FBI يكشف عن الدولة المرسل منها الطرد السام إلى ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الكلام السلبي وقلة النوم.. احذر 6 عادات تؤدي لزيادة الوزن

شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها

بقصة شعر جديدة وفلتر قطة.. هيدي كرم بإطلالة جذابة.. شاهد