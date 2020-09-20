AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز فريق ليفربول علي مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي

المباراة في بدايتها شهدت حذرا من لاعبي الفريقين.

أولي التسديدات كانت من ليفربول عن طريق فينالدوم في الدقيقة 12 لكنها كانت بعيدة عن مرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة 35 استلم محمد صلاح الكرة بشكل رائع في الجهة اليمنى ، ليرسل كرة عرضية خطيرة، لكن لم يتابعها أي من ساديو ماني أو فيرمينو..

وانفرد الألماني فيرنر بمرمى ليفربول ليضيع الكرة بغرابة، قبل أن تنقذه راية التسلل من انتقادات جماهير تشيلسي

وفي الدقيقة 44، قام كريستنسن بعركلة ساديو ماني ليحصل علي البطاقة الصفراء، ولكن بعد العودة لتقنية الفار، تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ويكمل تشيلسي المباراة منقوصا وينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وقام ليفربول بالدفع بتياجو ألكانتارا بدلا من هندرسون، و بدا تشيلسي متأثرا بطرد مدافعه في الشوط الثانى من المباراة، واستغل ذلك ساديو ماني بتسجيله الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من زميله فيرمينو

ماني سجل الهدف الثاني بعدها بدقائق بعد خطأ فادح من كيبا حارس البلوز لفشله في تمرير الكرة  في الدقيقة 54.

وأجري ليفربول تغييرا بنزول ميلنر بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 64.

وحاول ماونت تقليص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 68 لكن تسديدته علت عارضة أليسون بقليل.

وتحصل نادي تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد خطأ من تياجو ألكانتارا، ليتولى تسديدها جورجينيو لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

وسنحت ركلة حرة لليفربول على حدود منطقة جزاء تشيلسي، سددها أرنولد لكنها جاورت مرمى كيبا بقليل في الدقيقة 79.

وحاول  تشيلسي تقليص الفارق لكن دون محاولات خطرة على مرمى أليسون، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بالنقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 6 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز العاشر

ونقدم لكم ملخصا للمباراة وأهدافها بالفيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيرمينو يعمق جراح تشيلسي بـ الرابع .. وأبراهام يرد

ارسنال يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز 2-1 على تشيلسي

شاهد احتفالات أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يقلب خسارته من بلاكبول إلى تفوق كاسح بـ 7 أهداف

شوط أول سلبي بين ليفربول وتشيلسي.. وطرد مدافع البلوز

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا قال خالد الجندي عن فتوى تحريم التحفيل المنسوبة لدار الإفتاء؟

الحسم خلال ساعات.. طلب أخير لـ فيريرا من الزمالك قبل توليه تدريب الفريق رسميا

أخبار الرياضة.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون والأهلي يتوصل لاتفاق مع محمد إبراهيم.. ومكافأة كبيرة لـ فايلر

قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف سما المصري على سجنها سنتين

عاجل.. أمريكا تشتبه في سيدة وراء محاولة تسميم ترامب بـ "الريسين"

الاهلي يرفض المزايدة في صفقة البلايلي وتجميد موقف آجاي لبعد بطولة أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الكلام السلبي وقلة النوم.. احذر 6 عادات تؤدي لزيادة الوزن

شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها

بقصة شعر جديدة وفلتر قطة.. هيدي كرم بإطلالة جذابة.. شاهد