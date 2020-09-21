زيادة حد الإعفاء الضريبي.. هكذا دعم النواب محدودي الدخل

وشملت منظومة ضريبة الدخل الجديدة ما يلي..





في إطار خطة الدولة للتخفيف عن المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل، قام مجلس النواب، بإقرار تعديلات جديدة، من شأنها خفض نسبة الضريبة على الدخل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على المرتبات لـ 24 ألف جنيه سنويا.-زيادة حد الإعفاء الضريبى 60٪-تطبيق تعديلات «الضريبة على الدخل» لتخفيف الأعباء عن المواطنين-لا ضرائب على الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه-حساب ضريبة المرتبات على فترتين ضريبتين هذا العام- ضريبة تحتسب على مرحلتين أول يناير إلى نهاية يونيو وأول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020- تطبيق منظومة «الخصم الضريبى» على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط- حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية عن الفترة الضريبية 2020- إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية سنوية للمرتبات-رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه-زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيهوفي إطار إعادة هيكلة منظومة الضرايبة، فقد موافقة أصدر البرلمان قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في مجموعه، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت مشادات بين النواب وممثلو الحكومة، وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم إعداد مشروع القانون هذا في إطار فلسفة رسمت ملامحه الأساسية وحددت أهدافه الرئيسية الذي يسعى إلى تحقيقها.ويستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.ويُرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.ويضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.ويسعى إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.وقد أفرد القانون نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع - حيث أنه من غير المتصور تطوير أى نظام ضريبى إذا ما ظلت الإدارة الضريبية خارج دائرة هذا التطوير.