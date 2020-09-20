هاني العسال عقب استخراجة كارنية العضوية: ميلاد الشيوخ رسالة ببدء حياة نيابية وديمقراطية جديدة

أشاد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية المصرية بالتنظيم الجيد لحفل استقبال الأعضاء الجدد لمجلس الشيوخ مشددا علي ان المجلس سيكون له دور محوري في الحياة النيابية وأنه سيبذل قصارى جهده حتى يحقق ويلبي مصالح المواطنين والعمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.





واوضح ان ميلاد مجلس الشيوخ رسالة واضحة بان الحياه البرلمانية والسياسية في تقدم مستمر وتخطو بخطي ثابته نحو مشهد ديمقراطي مشرف يجمع كل الاحزاب والتيارات والقوي السياسية





وأضاف هاني العسال أن الشباب وقضاياهم علي راي الأولويات البرلمانية خلال المرحلة المقبلة بوصفهم عنصر الامان لبقاء الوطن ونهوضة مؤكدا ان المجلس سيعطيها أولوية خاصة وأن رئيس الجمهورية وضعها على جدول اهتماته لاننا بالفعل في حاجة ماسة إلى تفعيل دورو الشباب في كل ما يتعلق بالشأن العام.