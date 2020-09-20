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فن

أمير رمسيس يروي كواليس تصوير "حظر تجول"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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نبيل العدوي

قال المخرج أمير رمسيس أنه قام بتصوير معظم مشاهد فيلمه الجديد "حظر تجول" بطولة الهام شاهين وامينة خليل بمنطقة شبرا بالقاهرة ، مشيرا إلى أن الفيلم يشهد المشاركة الأولى للفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا في عمل سينمائى مصري للمرة الأولى، وهو الفنان العربي الوحيد الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان دولي كبير وهو مهرجان فينيسيا السينمائي.

وأضاف رمسيس خلال مداخلة هاتفية عبر السكايب مع برنامج حلوة يا دنيا الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا، ان الفيلم يمثل مصر في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42 المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وعن الاستعدادات للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل قال رمسيس الذي يشغل منصب المدير الفني للمهرجان أن هذه الدورة لن تكون أقل من الدورات السابقة رغم جائحة كورونا، وان الجميع يعمل على قدم وساق حتى تخرج هذه الدورة بشكل متميز، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل أعلنت الفنانة مادلين طبر  خلال الحلقة أنها لم تستطع حضور حفل زفاف "مادلين" ابنة شقيقتها الذي يتم اليوم، وذلك بسبب انشغاله بتقديم برنامجها "حلوة يا دنيا" بجانب تصوير مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة CBC، كما أعلنت عن خضوع الشاعر الكبير شوقي حجاب الذي كتب اغنية تتر "حلوة يا دنيا" لعملية قلب مفتوح وتمنت له الشفاء. 
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