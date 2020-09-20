حقيقة وجود حد أدنى للحاضرين بـ صلاة الجنازة.. وزارة الأوقاف توضح.. فيديو

كشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن سبب عدم إحضار النعش إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها ، وتركه للصلاة عليه بعد الفريضة، قائلا: المساجد خلال الصلوات الخمس تكون ممتلئة بالمصليين، وفي حالة وجود عدد كبير من الحاضرين لصلاة الجنازة بالإضافة إلى المصليين فان ذلك يسبب تزاحما شديدا.



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ولهذا كان القرار بعدم إحضار النعش اثناء الصلوت، معقبا: بعد الانتهاء من صلاة الجماعة سيقوم المصليين بالإنصراف ومن ثم يسمح لأهل المتوفي بالدخول هم ومن معهم من الأقارب.



وفيما يخص وجود حد أدنى لأعداد صلاة الجنازة، أكد أنه لا وجود لهذا الكلام، ولكن يجب أن يتواجد مسافات متباعده بين الحاضرين داخل المساجد، بالإضافة إلى باقي الإجراءات الإحترازية.