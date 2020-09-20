عميد هندسة القاهرة يحدد نسبة الحضور خلال العام الدراسي الجديد

أشاد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالتعليم الهجين الذي يمزج ما بين الدراسة بالتعليم التقليدي الحضوري وبين أسلوب التعلم الإلكتروني الذي يعتمد على توظيف برامج الاتصالات المختلفة في إرسال وتلقي المقررات التعليمية وتطبيق التقنيات التفاعلية.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك سيناريو متوافقا مع توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون نسبة الحضور 60% في البرنامج و40% باستخدام الأنظمة الرقمية، لافتًا إلى أن الأولوية في الحضور هي نسبة 60% في الامتحانات والمعامل وحصص التمارين والحلقات النقاشية والـ 40% هي المحاضرات.

وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن استعداد الكلية للعام الدراسي مع التزام الكامل بخطة جامعة القاهرة التي تم تحديدها من النواحي الإدارية والاكاديمية ، لافتًا إلى أن إدارة الكلية ستساعد على نشر الوعي بين الطلاب والمحافظة على ثقافة التباعد الاجتماعي داخل القاعات والمدرجات والمعامل وغيرها.

اقرأ ايضًا .. الدكتور حسام عبد الفتاح: نشر الوعي بين الطلاب والمحافظة على ثقافة التباعد الاجتماعي بهندسة القاهرة





وأوضح حسام عبد الفتاح أن كلية الهندسة تعمل على الالتزام الكامل بخطة جامعة القاهرة وتحديدا التأكيد على النقاط التالية:

▪ إخطار الإدارة والتعاون معها في حالة اكتشاف اي حالة مرضية بين الطلاب وارسال اسم المجموعة المخالطة له.

▪ بخصوص أعضاء هيئة التدريس والذين يعانون من أمراض مزمنة أو تاريخ مرضي عليهم إخطار إدارة الكلية والتنسيق مع الطلاب حول تلقي المحاضرات بشكل إلكتروني - عن بعد فى أغلب الأحيان.

▪ بالنسبة لأعمال الاختبارات الدورية وغيرها يجب أن يتم عقد بعضها إلكترونيًا وفقًا لسياسة الكلية والسابق مناقشتها في ظل تطبيق نظام التعلم الهجين.

▪ عدم السماح بأي فعاليات أو أنشطة رياضية أو ثقافية لحين إشعار آخر.

▪ مراجعة الإدارة في أعمال التعقيم الدوري لقاعات الدرس والمعامل وغيرها.

▪ لا يسمح لأي عضو هيئة تدريس الدخول أو الخروج أثناء اليوم دون الخضوع لكشف درجة الحرارة والمحافظة اثناء المحاضرة على ارتداء الكمامات الواقية .

▪ عدم السماح لأي طالب التواجد داخل القاعات والمعامل بدون كمامات .

▪ التنبية علي الطلاب بالابتعاد عن السلام الأيدي والعناق وكذلك التواجد في الأماكن المفتوحة في الهواء الطلق قدر المستطاع.

▪ مراجعة مسئولي القاعات والصالات في المحافظة علي تهوية جيدة اثناء تواجد الطلاب داخلها.

▪ محاولة تقليل الكثافات الطلابية قدر المستطاع.

▪ تم توفير غرفة عزل بعيادة الكلية لاستخدامها إذا لزم الأمر في حالة الاشتباه باصابة .

▪ توعية الطلاب واخطارهم بمدي جاهزية الكلية بطاقم طبي متخصص لمتابعة الحالات المرضية فور حدوثها ونقلها لغرفة العزل المؤقت حتى يتم التعامل معها .





وذلك طبقا لما صدر عن التعليم العالى من إجراءات إعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة.