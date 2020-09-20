مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بكفر الدوار بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وإصابة ٦ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية القادوسي التابعة مركز كفر الدوار بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وتلقي اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال جثة شاب و٦ أشخاص مصابين بكدمات .وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، أثر وقوع نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية القادوسى التابعة لمركز كفر الدوار بسبب خلافات الجيرة

وتم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.