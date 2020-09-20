الـ VAR يلغي ركله جزاء لـ ذئاب الجبل.. شوط أول سلبي بين المقاولون والاتحاد

انتهت أحداث الشوط الاول بين فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





بدأ الفريقان المباراة بالتمريرات القصيره فى وسط الملعب وأغلقا المساحات ضد بعض وخاصه من الاطراف .





وتوقف اللعب دقيقتين لاستماع محمد سلامه الي حكم الفيديو وطالبه الي الرجوع الي الفار وقرر بإلغاء ركله الجزاء لنادي المقاولون بسبب وجود عركله علي لاعب الاتحاد السكندري فى الدقيقة 14 .





ويحتل المقاولون العرب فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة ، بينما جاء الاتحاد فى المركز الخامس برصيد 37 نقطة .





وتوج الأهلي بالدوري المصري بعد سقوط الزمالك امام أسوان فى الجولة الـ27 .



