بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. الانتهاء من مشروع محطة مياه الكتكاتة بسوهاج

أعلن شريف السيد، رئيس مجلس مدينة ساقلته بمحافظة سوهاج، الإنتهاء من مشروع محطة مياه الكتكاتة النقالي بتكلفة حوالي 6.5 مليون جنيها خلال عام واحد في الفترة من يوليو 2019 وحتي يوليو2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المشروعات القومية، وتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.
وأضاف "السيد" أن المحطة يستفيد منها حوالي 6700 نسمة بقرية الكتكاتة بمركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج.
وأكد أن الانتهاء من المشروعات الخاصة بمحطات المياه لها الأولوية داخل مركز ساقلتة بشكل عام لأنها تمثل الاحتياج الأول للمواطنين في الحصول على مياه نظيفة بشكل منتظم مما يقلل الشكاوى المُستمرة لاهالي المركز فيما يخص مياه الشرب.