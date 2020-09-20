بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. الانتهاء من مشروع محطة مياه الكتكاتة بسوهاج

أعلن شريف السيد، رئيس مجلس مدينة ساقلته بمحافظة سوهاج، الإنتهاء من مشروع محطة مياه الكتكاتة النقالي بتكلفة حوالي 6.5 مليون جنيها خلال عام واحد في الفترة من يوليو 2019 وحتي يوليو2020،

وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المشروعات القومية، وتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.