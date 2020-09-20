رئيس ائتلاف دعم مصر: وعى المصريين حائط صد ضد أكاذيب الجماعات الإرهابية

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى أن وعى المصريين حائط صد ضد أكاذيب الجماعات الإرهابية التى تشكك فى خطوات بناء مصر الجديدة والتى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ٦ سنوات وجعلت مصر جاذبة للاستثمار ودولة قوية خارجيا وداخليا متزامنة





وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر فى بيان الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع بناء مصر الحديثة بالإرادة والوطنية والعزيمة والصدق والانتماء والشفافية و أعاد ثقة العالم فى الدولة المصرية وثقة الشعب فى القائد مرة أخرى وجعل المصريين يقفون صفا واحدا خلف دولتهم من أجل بناء الدولة المصرية وواجهوا الأزمات بكل قوة والتغلب عليها بفضل تمتع القيادة السياسية بالصدق والشفافية والوضوح.





وأوضح المستشار الاعلامى لرئيس ائتلاف دعم أحمد قنديل أن القصبى فند أكاذيب جماعات الإخوان الإرهابية التى دأبت بين الحين والآخر بدعوات وهمية مرارا وتكرارا ببث السموم ويأتي الرد رادعا من المصريين بتحطيم آمالهم الواهية ومخططاتهم الهادمة التى يهدفون من خلالها خراب البلاد ولكن رب العباد يقف لهم بالمرصاد ضد كل من يسعى إلى تخريب وتدمير الوطن





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وذكر القصبى إنه لولا ثورة 30 يونيو لانتهت المنطقة العربية بالكامل وعلينا أن نستعيد المشهد قبل ثورة 30 يونيو وما كانت عليه الأوضاع حينذاك وكيف راهن الرئيس عبد الفتاح السيسى بحياته من أجل أن يحمي ثورة الشعب المصرى العظيم لذلك تسعى تلك الجماعات الإرهابية إلى خلق حالة من الفوضى من جديد حيث خرج الشعب سابقا عن بكرة أبيه ليعلن رفضه لهذه الجماعة بعد أن كشف الاعيبهم .





وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى راهن على حياته لحماية الثورة وكان منحاز للشعب بصورة واضحة وعلينا أن نتذكر مشهد الشارع المصرى وكيف كانت الجماعة الإرهابية تتعدى على مؤسسات الدولة وتنشر الخوف والفزع والهلع وكانت الدولة بلا امان نتيجة أفعال هذه الجماعة الإرهابية ونتذكر أيضا أن البلاد كانت تعانى من الخوف والرعب نتيجة عدم وجود آمان والمشهد كان بمثابة عدم وجود مؤسسات على الرغم من قسوة المشهد إلا أنه ولد طاقات لدى الشعب المصرى الذى صمم على استعادة الدولة المصرية وأدرك أن هناك مخطط دولى ومحلى فى آن واحد الهدف منها إسقاط مصر وإرادة الشعب اجتمعت بالكامل فى مشهد ليس له مثيل فى حياة الدولة وإنحاز الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن راهن بحياته لحماية هذه الثورة