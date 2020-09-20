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رياضة

شاف الدولارات جري عليها.. رضا عبد العال: كارتيرون هيسيب التعاون بعد 5 مباريات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:11 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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عمرو ابوبكر
علق رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، على رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن نادي الزمالك، وتولي الإدارة الفنية لنادي التعاون السعودي. 

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن كارتيرون خسر جمهور الزمالك، ولن يستطيع أن يدخل الدوري المصري مرة أخرى؛ بعد تخليه عن الزمالك في هذا الوقت.

وأضاف رضا عبد العال، أن كارتيرون لن يستمر طويلاََ مع نادي التعاون السعودي؛ بسبب نتائجه غير الجيدة التي سيحققها مع الفريق. 

وتابع رضا عبد العال كارتيرون أمامه 5 مباريات مع التعاون، وسينهي تعاقده هناك، وأتحدى أن يحدث عكس ذلك. 

وأشار رضا عبد العال إلى أن كارتيرون لم يتلقَ أي عروض عقب فوز الزمالك ببطولتين في أقل من شهر، وأول عرض كان التعاون مؤكدا "شاف الدولارات جري عليها".

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