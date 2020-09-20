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أخبار العالم

ميانمار تفرض الحجر العام في أكبر مدنها بعد زيادة قياسية في إصابات كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدرت ميانمار أمرا لسكان يانجون، أكبر مدن البلاد، بالبقاء في البيوت بعد أن سجلت اليوم الأحد زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.

وسيسري الأمر في العاصمة التجارية للبلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين وبمقتضاه سيعمل جميع الموظفين من البيوت. وتبقى المدارس مغلقة في البلاد بموجب إجراءات عزل عام سابقة، وفقا لروسيا اليوم.

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنها سجلت 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا لكن دون أن تحدد المكان. وتم تسجيل معظم الإصابات في الآونة الأخيرة في يانجون.

وإلى الآن سجلت ميانمار 5541 إصابة بكوفيد-19 و92 حالة وفاة.

وزادت حالات الإصابة الجديدة إلى المئات يوميا خلال الأسابيع الماضية بعد أن عاود فيروس كورونا الانتشار في ولاية راخين بغرب البلاد بعدما مرت أسابيع دون تسجيل أي حالة عدوى محلية.

وأعلنت شركات الطيران المحلية تعليق خدماتها حتى نهاية سبتمبر
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