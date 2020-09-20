خبير أمن المعلومات:اللجان الإلكترونية ذراع الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى..فيديو

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن هناك مواقع موجودة على الانترنت مجانية من خلالها يستطيع أي شخص الدخول للتأكد من صحة فيديو أو صورة حسب الموضوع التى تم نشره، موضحا أن اللجان الإلكترونية تعتبر ذراع الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى.





وأضاف وليد حجاج خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك مواقع تعمل على تزييف الفيديوهات التى تم استحدثها من العدم لشخص بصوته وشكله وكلام لم يقوله نهائيا.





وتابع أن فى هذا البرنامج الذي يكشف كذب أو صدق الفيديوهات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي به داتا كبيرة مخزنة عليه من كثرة البحث بداخله.





وأوضح، أن تويتر أكتر منصة يكون بها تزيف للفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك أدوات كثيرة على موقع تويتر تستطيع من خلالها إنشاء أكتر من حساب فى وقت قصير.