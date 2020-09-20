أثرياء العالم يمولون تجارب علمية لإطالة العمر واستعاد الشباب.. تفاصيل

قد يكون الفرق بين الناس العاديين والمليارديرات أكثر من مجرد المال، حيث يتطلع أصحاب الثروات الكبيرة إلى إطالة حياتهم إلى ما بعد 70 أو 80 عامًا

وقام بيتر ثيل الملياردير المؤسس المشارك لـ PayPal ، بالاستثمار في عدد من شركات الأبحاث الطبية الناشئة التي تبحث عن إطالة متوسط ​​العمر المتوقع من خلال صندوق Breakout Labs الخاص به.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، تعتبر شركة أمبروسيا واحدة من الشركات المهووسة بطول العمر .

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن شركة أمبروسيا هي واحدة من ثلاث مجموعات تبحث في عمليات نقل الدم التجريبية تحت مسمى "مصاص الدماء" التي تضع دم الشباب لكبار السن.

ووفقًا لخبراء التمويل التجاري ABC Finance ، تتراوح تكلفة التجارب حاليًا من 6000 جنيه إسترليني إلى حوالي 215000 جنيه إسترليني.

واوضحت الصحيفة أن هذه التقنية نجحت في الفئران ، على الرغم من عدم وجود نتائج إيجابية حتى الآن من التجارب البشرية.

و أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانًا قالت فيه أن العملية "ليس لها فوائد إكلينيكية مؤكدة" ويمكن أن تكون "ضارة".