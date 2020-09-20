المصريين الأحرار ببورسعيد ينظم وقفة تأييد للدولة المصرية

نظمت أمانة جنوب بورسعيد لحزب المصريين الأحرار وقفة تأييد ودعم للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بدعم الدولة المصرية والتكاتف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية العليا.
وقال محمد صفا، أمين الحزب ببورسعيد، ان هدف الوقفة الرمزية الدعوة إلي توحيد صفوف الشعب لمواجهة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية بقدر كبير من الوعي والإدراك لماهية تلك الصعوبات والتكاتف والعمل في إتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية.
وشدد إبراهيم عشري القيادي بأمانة بورسعيد علي ضرورة الإصطفاف خلف القيادة السياسية والوعي بأهمية التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة للحفاظ علي مسيرة التنمية ودفعها للأمام نحو تحقيق التنمية المستدامة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بمصر إلي مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة.