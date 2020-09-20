المصريين الأحرار ببورسعيد ينظم وقفة تأييد للدولة المصرية

نظمت أمانة جنوب بورسعيد لحزب المصريين الأحرار وقفة تأييد ودعم للدولة المصرية تحت قيادة الر ئيس عبد الفتاح السيسي.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بدعم الدولة المصرية والتكاتف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية العليا.





وقال محمد صفا، أمين الحزب ببورسعيد، ان هدف الوقفة الرمزية الدعوة إلي توحيد صفوف الشعب لمواجهة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية بقدر كبير من الوعي والإدراك لماهية تلك الصعوبات والتكاتف والعمل في إتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية.



