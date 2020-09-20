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محافظات

مرور مسائى مفاجئ على المستشفى العام بالسويس

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:40 م
مرور مسائى مفاجئ
مرور مسائى مفاجئ على المستشفى العام بالسويس
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حسن غنيمة
قام الدكتور أحمدالبرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس بالمرور على المستشفى العام اقسام الطوارئ لمتابعه سير العمل والتأكد من تواجد الاطباء والتمريض والفريق الطبى وفقًا للنوباتجيه ووجد بعض المخالفات و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المقصريين فى العمل .
وتفقد اعمال الصيانه الموجوده بالمستشفى ومن بينها تجديد المصاعد وأكد على اهميه الانتهاء من تركيب المصاعد خلال هذا الاسبوع مما يسهم فى حل مشكله هامه واساسيه بالمستشفى لراحه المرضى والاطباء وسير الاجراءات الطبيه من نقل للمرضى قبل العمليات وبعدها بسهوله ويسر .

وشدد البرعى على اهميه اتخاذ الاجراءات الاحترازيه ومكافحه العدوى وارتداء الكمامات عند التعامل مع المرضى لحمايه المريض وحمايه الفريق الطبى ايضًا .

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