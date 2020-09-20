AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كبير الأثريين يكشف حقيقة شق طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات.. شاهد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:34 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين، إن مشروع إنشاء طريق سريع مار بهضبة الأهرامات يتم في إطار تطوير المشروع القومي المصري 2030، ومشروع الرؤية البصرية.


وأكمل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، هذا الطريق يعمل على تخفيف العبء الواقع على منطقة الهرم وسقارة وليس العكس، مشددا على أن الطريقين ليس لهما أي علاقة بالمنطقة الأثرية بالهرم.


وشدد على أن هذا المشروع يعد من المشروعات الرائدة التي تتم في مصر الفترة الحالية، كما علق سيد علي، على حديث كبير الأثريين قائلا: أنت فرحتني ومحدش هيخاف على آثار بلده زينا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان حدائق الأهرام يستغيثون بالسيسي: عايشين في فوضى ومفيش خدمات.. فيديو

السياحة تنفي إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية

ترشيحاتنا

قرار غريب.. الكويت تحظر نشر الملابس في البلكونات المطلة على الطريق

بعد التعافي.. ماذا فعل فيروس كورونا فى أميتاب باتشان؟.. صور

هل السحر يؤثر على نتائج المباريات ؟.. مبروك عطية يحسم الجدل

حقيقة اعتزال اليوتيوبر أحمد حسن للسوشيال ميديا نهائيا.. فيديو

الديهي على الهواء: سأذبح عجلا حال تسليم أيمن نور لمصر

محامي بهاء سلطان: موكلي لن يستطيع الغناء مجددا لهذا السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر.. الحيوانات الأليفة يمكنها التقاط فيروس كورونا من أصحابها

بفستان قصير على البحر.. منى زكى بإطلالة مثيرة تخطف الأنظار

احذر من مطاعم الدجاج.. طريقة طهي تسبب التسمم