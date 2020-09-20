كبير الأثريين يكشف حقيقة شق طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات.. شاهد





وأكمل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، هذا الطريق يعمل على تخفيف العبء الواقع على منطقة الهرم وسقارة وليس العكس، مشددا على أن الطريقين ليس لهما أي علاقة بالمنطقة الأثرية بالهرم.





وشدد على أن هذا المشروع يعد من المشروعات الرائدة التي تتم في مصر الفترة الحالية، كما علق سيد علي، على حديث كبير الأثريين قائلا: أنت فرحتني ومحدش هيخاف على آثار بلده زينا".

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين، إن مشروع إنشاء طريق سريع مار بهضبة الأهرامات يتم في إطار تطوير المشروع القومي المصري 2030، ومشروع الرؤية البصرية.