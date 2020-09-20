الكشف على 33 من راغبي الترشح لمجلس النواب وارتفاع العدد لـ 486 بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجراء الكشف الطبى على 33 من راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم اليوم الاحد في عاشر أيام الكشف مضيفا أن عدد الذين اجروا الكشف خلال 10 أيام بلغ 486 من راغبى الترشح .
وأكد ان الكشف الطبي يبدأ يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعه مساءً بمستشفى المنصوره الدولى والسنبلاوين ودكرنس العام وبلقاس وميت غمر المركزى بالإضافة للمجلس الطبى العام بالمنصورة.
وأضاف انه يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى أن يكون بحوزته بطاقة الرقم القومى ساريه مع صوره لها حيث يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصوره وعدد 6 صور شخصيه الخلفيه بيضاء 4×6 بالإضافة إلى دخول الراغب في الترشح على الموقع الذى تم الإعلان عنه وهو http://elections.mohp.gov.eg وتسجيل البيانات الخاصه بالمرشح واحضار الوصل الدال على التسجيل.
وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ إدارة المستشفيات كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على ان يكون الاماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن اماكن العزل بالمستشفى مضيفا ان الكشف عباره عن كشف عن الصحه العامه بالإضافة لكشف نفسي وتحاليل وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصوره.
وأشار إلى انه على الراغب في الكشف الطبى احضار فيزا يتم السحب منها لرسوم الكشف مبلغ 2850 جنيه واذا لم يكن هناك فيزا سيتم الدفع بالخزينه مع 5% عموله بقيمة 142.5 جنيه على مبلغ الكشف.
الجدير بالذكر ان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدأ منذ الخميس الماضى حتى 26 سبتمبر الجارى حيث تقدم للترشح خلال اليوم الأول اليوم بالدقهلية 220 مرشح واليوم الثانى 13 مرشحا واليوم الثالث 5 مرشحين واليوم الرابع 14 ليبلغ إجمالي المرشحين خلال الاربع أيام 251 مرشحا للتتافس على 21 مقعد في 10 دوائر إنتخابية حيث ستجرى الانتخابات في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر والنتيجة 15 نوفمبر 2020 وجولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020 وجولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر والموعد النهائي للنتيجة 14 ديسمبر 2020