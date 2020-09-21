برلماني يكشف مزايا إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة كلنا واحد

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب باطلاق وزارة الداخلية مبادرتها الجديدة بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد لاستمرارا استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.





تأتي المبادرة ذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.





وحيا " حساسين " فى تصريحات له، اتخاذ وزارة الداخلية لكافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الرابعة عشر من مبادرة " كلنا واحد" ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسى ، أحذية ، أدوات مدرسية"بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز الـ 30% يضمن توفير جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين موجها التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود بوزارة الداخلية لدورهم الكبير والايجابى فى تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وتقديم مختلف الخدمات لهم على مستوى الحمهورية اضافة الى نجاح صقور وابطال الشرطة فى توفير الامن والاستقرار لجميع المواطنين فى جميع انحاء البلاد والحفاظ على الجبهة الداخلية وتحقيق نجاحات كبيرة فى مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب.