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أخبار العالم

بعد إهانة أردوغان.. وزير الدفاع التركي يشن هجوما على صحف اليونان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:32 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي خلوصي اكار
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قسم الخارجي
أثار مانشيت لصحيفة يونانية غضب السلطات في تركيا، لدرجة أنها قررت استدعاء السفير اليوناني في أنقرة، مع سيل من الانتقادات لآثينا وصحافتها.

وعقب إدانة الخارجية التركية إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان في إحدى الصحف، خرج وزير الدفاع خلوصي أكار ليؤكد أن استخدام عنوانا مسيئا لأردوغان سيظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية.

وأدان وزير الدفاع التركي العبارة "المنحطة" التي جاءت في عنوان الصحيفة اليونانية، زاعما أن  لا علاقة لها بالعمل الصحفي.

وقال الوزير التركي إنه لا يمكن أن يقبل أي فرد بتلك العبارة، مضيفا "تلك العبارة المخزية ستظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية".

وأوضح أن تركيا تنتظر من السلطات اليونانية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الصحيفة والأشخاص الذين وصفهم بـ"عديمي الاخلاق".

جاء ذلك بعد أيام من استدعاء الخارجية التركية، السفير اليوناني لدى أنقرة، حيث أعربت له عن استيائها مما نشرته الصحيفة المحلية.
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