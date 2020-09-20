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فن

Nomadland يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان تورونتو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حصد فيلم "Nomadland" جائزة أفضل فيلم خلال حفل ختام مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عقب عرضه لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في 11 سبتمبر الماضي، وفوزه بجائزة الأسد الذهبي.

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وعقب قبولها الجائزة عن بعد، شكرت المخرجة تشاو فريق المهرجان والجمهور، قائلة: "لا يمكننا فعل ذلك بدونكم. السينما تدور حول المشاركة". وفي نداء إلى الجماهير التي شاهدت فيلم "Nomadland" عن بُعد وفي عرض السيارات.


أضافت: "من فضلكم، استمروا لأننا لا نستطيع القيام بذلك بدونكم. نحن ممتنون للغاية ونأمل أن نراكم جميعًا على الطريق".

تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند ، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.
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