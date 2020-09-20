للطلاب الجدد.. زراعة القاهرة تفتح باب التقديم للالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة عبر
صفحتها الرسمية فيس بوك عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية
للطلاب المرشحين للكلية وتم استقدام التقديم من اليوم الأحد الموافق 20-9-2020
والأوراق المطلوبة كالاتي :
بطاقة الترشيح لكلية زراعة جامعة القاهرة +
صورتين منها
أصل شهادة الميلاد +صورتين منها
صورتان بطاقة ولي أمر + صورتان بطاقة للطالب
بطاقة 6 جند مختومة لمواليد عام 2000 و 2001
و 2002 + بطاقة 2 جند مختومة
دفع 25 جنية رسوم استلام الملف + 8 صور
شخصية + وصل غاز او كهرباء أو مياه
ثانيا يقوم الطالب بملء نموذج طلب الالتحاق
لبرامج اللغة الانجليزية مع سداد مصروفات التقدم وتقديم الأوراق التالية :
1-
صورة شهادة الثانوية العامة
2-
صورةة بطاقة الترشيح لكلية الزراعة جامعة القاهرة
3-
صورة شهادة الميلاد
4-
صورة بطاقة الطالب
5-
تسديد مبلغ 250 جنيهًا مقابل المقابلة الشخصية
6-
تسديد مبلغ 400 جنية مقابل رسوم الالتحاق