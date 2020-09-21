يعاني أغلب الأشخاص من آلام الركبة؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أسباب آلام الركبة وعلاجها الطبيعي.





اسباب الام الركبة:





1- هشاشة العظام

2 - التهاب المفاصل الروماتويدي

3 - الإصابة بالالتواءات

4- النقرس

5- التهاب المفاصل التنكسي (الخشونة)





طرق علاج آلام الركبة طبيعيًا:

1 - التمارين الرياضية

2 - التدليك

3 - اتباع نظام غذائي صحي

طعام مريض التهاب المفاصل يجب أن يكون مبنيًا على أساس الهرم الغذائي الذي يقوم على الإكثار من تناول الخضراوات والحبوب وبذور البقول والفواكه والحصول على أقل كميات من الدهون والحلوى في الطعام مع التركيز:

- الأطعمة الغنية بفيتامين B6 كالجوز والبقوليات بأنواعها والحليب والموز

- العناصر الغذائية الغنية بفيتامين "سي"، الموجود في البرتقال والغريفون والفريز والأناناس والكرنب والليمون والفاصولياء والكيوي والشمام (البطيخ الأصفر) والقرنبيط والملفوف الأحمر

- عنصر السيلينيوم الموجود في الطون والحبوب الكاملة كالقمح والشوفان

4 - الأعشاب

الزنجبيل، الشاي الاخضر، الكركم، البابونح، القريص، بذور الكتان شرب المنقوع يوميا 2-3 مرات لواحجة منها او خليط