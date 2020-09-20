حقيقة خفض أسعار التصالح في المدن الجديدة.. رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجيب.. فيديو

قال المهندس أيمن غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن معظم المخالفات الشائعة في المدن الجديدة، وخاصة القاهرة الجديدة، تتعلق بتحويل جزء من البدروم إلى سكني وزيادة غرف الخدمات على السطح وتغيير خدماتها وتحويلها إلى سكن.









وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء أعطى فرصة للجميع من أجل تصحيح موقفها من أجل العيش في مكان آمن، وفيما يخص الأقاويل المنتشرة عن عدم تطبيق تخفيض على قيم التصالح، شدد على أن هذا الأمر غير دقيق نهائيا.









وأكمل: وزير الإسكان أصدر قرارًا على كل وسائل الإعلام بتخفيض قيم التصالح، مشددا على أن الدولة ملتزمة بقرارات وتوجيهات القيادة السياسية.









وأوضح أن استغلال البدروم لوحدة سكنية وتغيير استخدامه، وزيادة غرف الخدمات وتغيير استخدامها، يؤديان إلى تحميل زائد لمرافق لم يتم التخطيط لها، بالإضافة إلى التحميل على شبكات الصرف.





وأشار إلى أن قيم التصالح تتراوح من 800 جنيه للمتر والوصول إلى 1650 جنيهًا قبل الخصم والتخفيض.