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توك شو

الفنانة سماح أنور: اشتغلت 6 سنين لايف كوتشينج.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:48 م
الفنانة سماح أنور
الفنانة سماح أنور
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أسامة علي
كشفت الفنانة سماح أنور  سبب نشاطها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى، "السوشيال ميديا".

وأضافت أنور خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي"، أنه بعد إصابتها فى حادثة ومكوثها 11 عاما بدون حركة درست "اللايف كوتشينج"، والعديد من الكتب فى هذا الشأن للتخلص من الإحباط  لديها.

وأوضحت سماح أنور، أنه بعد عودتها ولقائها أصدقائها، بدوا يعرضون عليها مشاكلهم وبدأت تساعدهم على حلها فـ اقترحوا عليها أن تستغل الأمر موهبتها ودراستها كعمل حيث أنها لا تعمل فى التمثيل.

وتابعت قائلة:" فضلت 6 سنين الناس تكلمنى واساعدها فى حل مشاكلها"، لافته إلى أنها أصبحت تستخدم السوشيال ميديا حاليا فى هذا الأمر.


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