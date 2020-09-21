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رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" في مصر.. برلمانيون: تساهم فى القضاء على البطالة.. وتتيح فرصة للاعتماد على المنتج المحلى فى تغطية الاحتياجات التعليمية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
توطين صناعة التابلت
توطين صناعة التابلت فى مصر
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حسن رضوان
  • توفير وظائف جديدة.. عضو صناعة النواب تكشف مزايا توطين صناعة التابلت
  • بعد التوجه لتوطين صناعته.. تعليم النواب: كل طالب سيحصل على تابلت في جميع المراحل التعليمية
  • برلمانية: مشاركة مصر مع الشركات العالمية تساهم فى تبادل الخبرات


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.


 وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزراء المعنيين شرحوا جهود التفاوض السابقة مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين صناعة "التابلت" فى مصر.

وأوضح المستشار نادر سعد أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف بسرعة إعداد كراسة شروط للتصنيع المحلى لـ "التابلت"، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة، وفق معايير واضحة، تتمثل فى توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60 %، وجودة المنتج، على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواصفات الفنية التى تطلبها فى المنتج، مشيرًا إلى أن مصر لديها سوق واعدة من المستخدمين، تقدر بالملايين.

وحول هذا الامر، أكد عدد من اعضاء لجنتى التعليم والصناعة بمجلس النواب، أن  صناعة التابلت فى مصر ليست بالصعبة لكنها بداية جيدة لفتح آفاق جديدة للتصنيع وتوفير فرص عمل واعدة للشباب مما يؤدي إلى تخفيف نسبة البطالة فى مصر، لافتة إلى أن مشاركة الشركات العالمية فى التصنيع يساهم فى تبادل الخبرات المصرية بالخبرات العالمية.

قالت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجه لبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر ياتى ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الصناعة المحلية وتطويرها.

وأكدت "متى" لـ"صدى البلد"، أن صناعة التابلت فى مصر ليست بالصعبة لكنها بداية جيدة لفتح آفاق جديدة للتصنيع وتوفير فرص عمل واعدة للشباب مما يؤدي إلى تخفيف نسبة البطالة فى مصر، لافتة إلى أن مشاركة الشركات العالمية فى التصنيع يساهم فى تبادل الخبرات المصرية بالخبرات العالمية.

ومن جانبها، أشادت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود الدولة في التوجه لبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر.

وقالت "نصر"، لـ"صدى البلد"، إن توطين صناعة التابلت فى مصر خطوة مهمة ومواكبة لخطة تطوير التعليم والدولة بشكل عام، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم بدأت تسليم التابلت لطلاب الثانوية العامة ولم يقتصر على ذلك فقط ولكن بعد توطين الصناعة سوف يشمل الجامعات ومراحل التعليم الثلاثة الابتدائي والإعدادى والثانوى.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتيح عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتتيح فرصة كبيرة فى الاعتماد على المنتج المحلى فى تغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم، قائلة: "استيراد التابلت من الخارج يكلف الدولة مصاريف ضخمة ولكن بعد تصنيعه يوفر على الدولة هذه التكاليف".
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رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" في مصر

بعد التوجه لتوطين صناعته.. تعليم النواب: كل طالب سيحصل على تابلت في جميع المراحل التعليمية

توفير وظائف جديدة.. عضو صناعة النواب تكشف مزايا توطين صناعة التابلت

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