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مرأة

5 أنواع من الأطعمة مضادة للالتهابات ولتقوية المناعة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
رفع المناعه
رفع المناعه
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لمياء الياسين
أظهرت العديد من الدراسات التجريبية أن مكونات الأطعمة أو المشروبات قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات خاصة وأن هناك الكثير من الأطعمة التى تؤثر على جهاز المناعة ، ومن ثم الاستجابة الالتهابية عبر جدار الأمعاء.

إليك 5 أنواع من الأطعمة المعروفة بتخفيف الآلام والالتهابات:

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-افوكادو
يعتبر الأفوكادو أحد أفضل "الأطعمة الخارقة " وتحتوي على كميات عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وتعزز الهضم والقلب وصحة الأعصاب.

-التوت
يحتوي كل من العنب البري والتوت الأسود  والفراولة على مضادات أكسدة قوية تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض

-أرز بني
على عكس الأرز الأبيض ، فإن الأرز البني لا يسبب الالتهاب فقد يكون للأرز البني بعض الخصائص المضادة للالتهابات كما قد يحتوى الأرز البنى على المغنيسيوم  الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب

-البروكلى
يحتوي البروكلي على مضادات أكسدة قوية تسمى الجلوتاثيون ، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. تحتوي الكثير من الفواكه والخضروات الأخرى على كميات صحية من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الهليون والأفوكادو والجريب فروت والطماطم.

-الشوكولاته الداكنة
 مليئة بمضادات الأكسدة المعروفة بتقليل الالتهاب بشكل كبير. تعمل الشوكولاتة الداكنة أيضًا على تعزيز توازن بكتريا الأمعاء مما يجعلها خيارًا ممتازًا كبروبيوتيك. فقط تأكد من اختيار الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70٪ كاكاو على الأقل


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