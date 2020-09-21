5 أنواع من الأطعمة مضادة للالتهابات ولتقوية المناعة

إليك 5 أنواع من الأطعمة المعروفة بتخفيف الآلام والالتهابات:





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-افوكادو

يعتبر الأفوكادو أحد أفضل "الأطعمة الخارقة " وتحتوي على كميات عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وتعزز الهضم و القلب وصحة الأعصاب.





-التوت

يحتوي كل من العنب البري والتوت الأسود والفراولة على مضادات أكسدة قوية تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض





-أرز بني

على عكس الأرز الأبيض ، فإن الأرز البني لا يسبب الالتهاب فقد يكون للأرز البني بعض الخصائص المضادة للالتهابات كما قد يحتوى الأرز البنى على المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب





-البروكلى

-الشوكولاته الداكنة

مليئة بمضادات الأكسدة المعروفة بتقليل الالتهاب بشكل كبير. تعمل الشوكولاتة الداكنة أيضًا على تعزيز توازن بكتريا الأمعاء مما يجعلها خيارًا ممتازًا كبروبيوتيك. فقط تأكد من اختيار الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70٪ كاكاو على الأقل

