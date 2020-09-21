بينها 1644 تجاوز سرعة.. ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1644 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 204 مخالفات السير بدون تراخيص، و 10 دراجات نارية مخالفة، و 34 مخالفة شروط الترخيص.



