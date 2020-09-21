بينها 1644 تجاوز سرعة.. ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1644 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و204 مخالفات السير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و34 مخالفة شروط الترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .