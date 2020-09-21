AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بينها 1644 تجاوز سرعة.. ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1644 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و204 مخالفات السير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و34 مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها 1316 مخالفة تجاوز سرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية

ضبط 3695 مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

ضبط 4595 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها 88 مخالفة تجاوز سرعة.. المرور تضبط 3006 مخالفة مرورية

1572 تجاوز للسرعة.. الداخلية تضبط 3566 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 2606 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. تفاصيل القبض على الفنانة مريم حسين بعد حفل عيد ميلادها

مصري وأول الثانوية العامة بالكويت: لسه معرفش هكمل دراسة في إيه ..فيديو

أفضل دعاء قبل النوم من 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة

بعد وفاة خالته.. الجمهور يدعم حسام داغر

الرسوم مليون دولار.. تفاصيل عبور 12 ماسورة عملاقة من قناة السويس ..فيديو

ردا على ترامب.. مصادر كويتية: لا نية للتطبيع مع إسرائيل وقرارنا سيادى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة العمل من المنزل.. أغرب قصص حب عبر الإنترنت انتهت بالزواج

طريقة عمل الكريب بالخضار وصوص الجبن

5 خطوات للتخلص من رائحة ماسك الثوم للشعر