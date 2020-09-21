بتعويض 400 ألف جنيه.. ضبط 13 قضية تهريب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 13 قضية تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع- أمتعة شخصية – شفرات حلاقة – عقاقير طبية" بلغت القيمة والتعويض المالى فيها نحو 400 ألف جنيه.





وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت (7,670كيلو جرام من نبات القات المخدر ، 60 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر ، عدد 340 قرص و 4 زجاجات لعقار الكونترمال المخدر ، 14904 قرص لعقار السولبادين المخدر ).





فى مجال الأمن العام تم ضبط 50 قضية أبرزها (إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى، سلاح أبيض)، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 948 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 226 حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.