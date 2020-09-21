مطالب برلمانية لتقديم قروض ميسرة لغير القادرين على سداد قيمة المصالحات

أيدت ايفلين متى عضو مجلس النواب، المقترح البرلمانى الخاص إنشاء صندوق لدعم غير القادرين لدفع قيمة المصالحات بشروط.





وقالت "متى" لـ"صدى البلد"، إن من ابرز هذه الشروط هى تقديم قروض ميسرة لغير القادرين على سد قيمة التصالح ل يستطيعون من خلالها تسديد قيمة المصالحات، مؤكدة أن القانون ينبغي أن يأخذ مجراه





جاء ذلك بعد أن أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم مقترح الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق خاص بدعم المواطنين محدودى لمساعدتهم فى تسديد أقساط التصالح فى مخالفات البناء.





وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إن هناك مواطنين غير قادرين على دفع قيمة التصالح ولديهم نية للسداد وينبغى أن تلتفت الدولة الى هؤلاء وتساعدهم فى سد قيمة المصالحات، مؤكدًا على ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعمهم من جانب وزارة التضامن والأوقاف.





اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب. وجدير بالذكر أن



