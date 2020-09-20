شبح الكورونا.. تحويل سيدة دون إصابتها بفيروس كورونا للحجر الصحي بكفر الدوار.. وزوجها يستغيث: عايز حقها

لا تزال سلسلة الإهمال الطبى مستمرة داخل العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية فى محافظة البحيرة، رغم إهتمام الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة فيها وتوفير كافة التجهيزات، ولكن انعدام الضمير لدى البعض حول المستشفيات إلى مصيدة للموت تحصد أرواح المرضى بدلًا من تقديم العون لهم.

وفي نفس السياق شهد مركز كفر الدوار، واقعة إهمال طبي جديد، عندما تدهورت الحالة الصحية للسيدة عقب دخولها غرفة عمليات لإجرائها عملية استئصال رحم في إحدى المراكز الخاصة المتخصصة في النساء والتوليد بنطاق المركز.

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قال أحمد علي عشماوي، موظف بالإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار، زوج ضحية الإهمال الطبي:" في أقل من ساعات تبدل الحال من حال إلى حال، ذهبت لإجراء عملية استئصال رحم زوجتي في إحدى المستشفيات الخاصة المتخصصة لأمراض النساء والتوليد خرجت بين أيادي الله، مصابة باشتباه كورونا و بالإضافة إلى دخولها في غيبوبة لا يعلم بحالها إلا الله عز وجل".

وأوضح "عشماوي" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد "، أن زوجته قامت بإجراء كافة التحاليل والأشعة اللازمة قبل إجراء العملية التي تؤكد إنها بكامل صحتها، مشيرًا إلي أن تدهورت حالتها الصحية بعد دخولها غرفة العمليات لإجراء العملية التى استغرقت أكثر من ساعة ونصف في صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أغسطس الماضي، لافتًا إلى أن بعد انتهاء العملية طلب الطبيب حجزها في عناية مركزة لسوء حالتها الصحية التي أدي إلي إصابتها بغيبوبة.

وأشار إلي أنه قام بسؤال الطبيب المرافق لها أثناء العملية عن سبب تدهور الحالة الصحية رغم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها قبل دخولها غرفة العمليات، موضحًا له السبب أن طبيب التخدير أعطى لزوجته بنج نصفى، وبنج عام، نظرا لصعوبة العملية دون تركيب أنبوبة تنفس صناعي، مما أدى إلى توقف القلب أثناء إجراء العملية وتم إجراء إنعاش الحالة بسبب ضعف نبضات القلب، لافتًا إلى أن بعض الأطباء أكدت سبب آخر لتدهور الحالة منه تعرض المريضة إلي تلوث أثناء إجراء العملية.

أضاف أنه قام بتحرير محضر إداري رقم ٤٦٠٩، في قسم الشرطة لإثبات واقعة الإهمال الطبي لزوجته التي أدت إلي تدهور حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن الأطباء تواصلوا معه لحفظ المحضر و إستكمال إجراءات العلاج شفاء زوجته، قائلة : " الدكاترة زعلت وطلبت التنازل عن المحضر ووفقت ولكن الحالة كانت بتسوء أكثر، بالإضافة إلى تكرار انقطاع الكهرباء وقلة الخدمات رغم إنها مستشفى خاصة، بعد رفضه التنازل عن المحضر، تم كتابة تقرير طبي بإصابة زوجتي بفيروس كورونا حتى يتم نقلها إلى مستشفى المبرة، بعد تحولها أكد الأطباء من عدم إصابتها بفيروس كورونا"

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى إلى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة مرفق معه رقم المحضر، لافتًا إلى أن وكيل الوزارة أمر بفتح تحقيق موسع حول الواقعة، مشيرًا إلى أنه قدم الشكوى بهدف توفير مكان آمن لعلاج زوجته وليس فقط فتح تحقيق في الواقعة،واستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل وإنقاذ زوجتة من الإهمال الطبي قبل موتها، قائلًا : " الرئيس السيسي انسان لا يقبل الظلم والفساد ودائما يقف مع المواطن و ينصف الضعيف".



