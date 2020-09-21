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اقتصاد

حجم صناديق الاكتتاب العام في الصين يبلغ 17.8 تريليون يوان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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وكالات
بلغ حجم صناديق الاكتتاب العام في الصين 17.8 تريليون يوان ما يعادل حوالي 2.63 تريليون دولار أمريكي بنهاية أغسطس هذا العام، وفقا لبيانات صادرة عن جمعية إدارة الأصول الصينية.

وأظهرت أحدث الأرقام زيادة بواقع 0.62٪ مقارنة مع الأرقام المسجلة في نهاية يوليو.

وبحسب الجمعية، فإن صناديق الاكتتاب العام تديرها 129 شركة لإدارة الصناديق، من بينها 85 شركة محلية والباقي شركات مشتركة.

وتوسعت أعمال إدارة الأصول في الصين بوتيرة أبطأ خلال الأعوام الأخيرة مع تشديد السلطات اللوائح لاحتواء المخاطر الناجمة عن منتجات إدارة الثروات.

وفي عام 2017، تم اعتماد مسودة مبادئ توجيهية توحد القواعد المتعلقة بمنتجات إدارة الأصول التي تصدرها كافة المؤسسات المالية، مطالبة إياها بوضع أسقف محددة للرافعة المالية.
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