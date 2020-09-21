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تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط (SESAME) عن تعيين مدير إدارى جديد للمركز.


وأشارت إلى أنه على المتقدم ان يكون حاصلا على درجة جامعية متقدمة على مستوى الدكتوراه فى مجال العلوم او الهندسة، ولديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر عامًا فى الإدارة العليا وتخطيط الميزانية فى مؤسسة علمية وطنية أو إقليمية أو دولية.


واوضحت الاكاديمية انه سيكون المرشح الناجح مسؤلًا عن تصميم وتنفيذ ميزانية المركز SESAME مع مراعاه توصيات المديرين العلميين والتقنيين.


كما يشارك كعضو فى مجلس الإدارة فى صياغة سياسة وتطوير الأساليب والاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز كفاءة وفاعلية برامج SESAME .. لمعرفة المزيد من المعلومات عن التقدم لوظيفة من خلال هذا الرابط: 

http://asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/926-sesame

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