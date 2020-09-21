مستشار الرئيس الأمريكي السابق: ترامب يتقدم على بايدن بفارق 5 نقاط فى مؤشرات الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور وليد فارس المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترامب، إن الرئيس دونالد ترامب سوف يحصل على أصوات فى الانتخابات الرئاسية أكثر هذه المرة من المرة السابقة.





وأضاف الدكتور وليد فارس خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن كل الأمور والملفات فى أمريكا تنتظر يوم الانتخابات الرئاسية القادمة.





وتابع المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترامب، أن هذه المرة لن تكون الانتخابات فى نهار واحد وهذا شئ مهم ولابد ان نفهمه، مشيرا إلى أن المعارضة "الحزب الديمقراطى" بقيادة الرئيس الامريكي السابق أوباما قد نظموا الوضع بالتنظيم مع بعض حكام الولايات لكي يتمكن بعض أنصارهم أن يبدأوا بالانتخابات قبل أسابيع من موعدها.





وأوضح الدكتور وليد فارس، أن حكام الولايات اتفقوا ان تكون هناك انتخابات عبر البريد الالكتروني وهذا الذي حذر منه الرئيس ترامب بسبب التلاعب فى النتيجة حينها وهذ أمر خطير.





وأشار إلى أنه حتي الان جميع المؤشرات تقول ان الرئيس دونالد ترامب هو المتقدم الاول فى الانتخابات الرئاسية هذه المرة بفارق 5 نقاط عن جو بايدن حتي الأن.