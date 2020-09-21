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معايير قبول الطلاب بالجامعات الأهلية؟.. رؤساء الجامعات يجيبون.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
رؤساء الجامعات
رؤساء الجامعات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية ، :إننا لا نقبل اي احد الا الطالب المميز ولكننا نقبل الطلاب بناء علي مجموع معين من الثانوية العامة أو الشهادات المماثلة وهذا يمثل 50% من درجة القبول للجامعة .

واضاف احمد الجوهري خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان 50% المتبقين يتم امتحان الطالب في أربع مواد وهو امتحان القدرات مؤكدا علي ان الطالب المتفوق يأخذ 25% تخفيض .

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية الجديدة ، إن شروط القبول لدينا هي نفس شروط القبول في الجامعات الأهلية وهذا بالاضافة الى امتحان في مجال التخصص بالإضافة الي امتحان لغة انجليزية علي مستوى الامتحانات الدولية .


وتابع : أن هناك امتحان لدينا يمسي التفكير النقدي وهذا يساعد علي اختيار الطالب الذى لدية قدرات ذهنية نقدية ونقاشية .
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