معايير قبول الطلاب بالجامعات الأهلية؟.. رؤساء الجامعات يجيبون.. فيديو

قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية ، :إننا لا نقبل اي احد الا الطالب المميز ولكننا نقبل الطلاب بناء علي مجموع معين من الثانوية العامة أو الشهادات المماثلة وهذا يمثل 50% من درجة القبول للجامعة .





واضاف احمد الجوهري خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان 50% المتبقين يتم امتحان الطالب في أربع مواد وهو امتحان القدرات مؤكدا علي ان الطالب المتفوق يأخذ 25% تخفيض .





ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية الجديدة ، إن شروط القبول لدينا هي نفس شروط القبول في الجامعات الأهلية وهذا بالاضافة الى امتحان في مجال التخصص بالإضافة الي امتحان لغة انجليزية علي مستوى الامتحانات الدولية .









وتابع : أن هناك امتحان لدينا يمسي التفكير النقدي وهذا يساعد علي اختيار الطالب الذى لدية قدرات ذهنية نقدية ونقاشية .