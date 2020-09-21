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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأثنين 21-9-2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
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أحمد علام
استقرت اسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق21-9-2020؛  بعد أن انخفاض أمس بقيمة 3 جنيهات.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في محلات الصاغة اليوم 849 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 728 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 566 جنيها.


ووصل سعر أوقية الذهب لـ 30.17 ألف جنيه والجنيه الذهب بـ 6792 جنيها و كيلو الذهب بـ 970.286 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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