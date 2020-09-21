AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عصابة تتاجر فى الأسلحة بالقطامية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
حملات امنية
حملات امنية
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة القطامية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مُستقلين سيارة ملك أحدهم . 

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.

وكانت قد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (2 بندقية آلية و 4 خزينة بداخلهم عدد من الطلقات النارية لذات العيار ، طبنجة مبلغ بفقدها بالشرقية ، بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار ، 4 هواتف محمولة) بحوزة عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص ،  لهم معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة القطامية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مُستقلين سيارة ملك أحدهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وأقر أحدهم بقيامه بشراء  الطبنجة المضبوطة من أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط صاحب شركة مقاولات وبحوزته أسلحة نارية بالجيزة

ضبط ٣ أشقاء وبحوزتهم ترسانة أسلحة بالغربية.. صور

ضبط ورشة تصنيع أسلحة يديرها شقيقين فى المحلة الكبرى

بحوزتهم أسلحة نارية .. ضبط 5 عناصر إجرامية يتاجرون فى المخدرات بالشرقية

حبس تشكيل عصابي بالسويس تخصص فى سرقة المساكن

حملات مكبرة على تجار الكيف.. ضبط 63 كيلو بانجو و10 كيلو استروكس في أسوان.. صور

ترشيحاتنا

فرغلى: القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم الإرهابى يدعم الشذوذ والخمور

رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" في مصر

خاص| رضا عبد العال: جمهور الزمالك شتمني عشان كارتيرون وفي الآخر خلع

احذر من مطاعم الدجاج.. طريقة طهي تسبب التسمم

الصلح خير.. الديهي يعرب عن سعادته بالتصالح مع تركيا لهذا السبب

فيديوجراف.. تفاصيل القبض على الفنانة مريم حسين بعد حفل عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة العمل من المنزل.. أغرب قصص حب عبر الإنترنت انتهت بالزواج

طريقة عمل الكريب بالخضار وصوص الجبن

5 خطوات للتخلص من رائحة ماسك الثوم للشعر