حبس عصابة تتاجر فى الأسلحة بالقطامية





وكانت قد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (2 بندقية آلية و 4 خزينة بداخلهم عدد من الطلقات النارية لذات العيار ، طبنجة مبلغ بفقدها بالشرقية ، بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار ، 4 هواتف محمولة) بحوزة عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة القطامية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مُستقلين سيارة ملك أحدهم .





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وأقر أحدهم بقيامه بشراء الطبنجة المضبوطة من أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .