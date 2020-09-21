مواطن يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدته على سداد ديونه

ناشد المواطن محمود عبد الحميد، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير من اصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد ديونه .

ويقول فى رسالته : أعمل باليومية، وقد أصبت بالغضروف ولم اعد قادرا على الحركة وقد انقطع عنى الدخل .





وأضاف : لدى اسرة مكونه من خمسه أطفال بينهم من هى مريضة وتعانى من السكر وتحتاج إلى علاج شهرى، ومنذ عجزى عن الحركة وعدم قدرتى على العمل، اقترضت ممن حولى حتى تراكمت على الديون ومن بينها الايجار، وحلمى أن يمد لى أحد فاعلى الخير يده لمساعدتى على سداد ديونى .





للتواصل مع الحالة ٠١٥٥٧٢١١٧٦٩

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.







