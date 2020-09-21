سكان منطقة العجمى بالإسكندرية يشتكون من انتشار القمامة والحشرات

شكا المواطن هشام عبد الحميد عوف، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تدنى الخدمات بمنطقة شاطئ النخيل الكيلو 21 العجمى الاسكندرية وانتشار القمامة في الطريق وانبعاث الروائح الكريهة.

وقال فى رسالته : طالبنا كثيرًا بحملات يومية ومستمرة لرفع القمامة من منطقة شاطئ النخيل العجمى الاسكندرية والمناطق المجاورة ولكن حملات مجلس المدينة ليست يومية بل الحملات تكون بين الحين والآخر .

للتواصل مع الشاكى : 01222814448





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



