مواطنة للتضامن: نفسى فى معاش أنفق منه على أطفالى

أستغاثت السيدة إيناس محمود، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعى للحصول على معاش للأنفاق على أطفالها .









وتقول فى رسالتها : عانيت ظروفا قاسية بعد وفاة زوجى، حيث انقطع الدخل عنا، لأنه كان يعمل باليومية، ولدى ثلاثة أطفال ويحتاجون إلى مصاريف يومية .





وأضافت : عملت باليومية ولكنى لم استطع أن أواجه سيل المصروفات اليومية التي يحتاجها أطفالى، فضلا عن الإيجار المتراكم عليا، وكل ما أريده معاشا أنفق منه على اطفالى .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



