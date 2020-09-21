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بين الناس

مواطنة للتضامن: نفسى فى معاش أنفق منه على أطفالى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاثت السيدة إيناس محمود، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعى للحصول على معاش للأنفاق على أطفالها .


 وتقول فى رسالتها : عانيت ظروفا قاسية بعد وفاة زوجى، حيث انقطع الدخل عنا، لأنه كان يعمل باليومية، ولدى ثلاثة أطفال ويحتاجون إلى مصاريف يومية .

وأضافت : عملت باليومية ولكنى لم استطع أن أواجه سيل المصروفات اليومية التي يحتاجها أطفالى، فضلا عن الإيجار المتراكم عليا، وكل ما أريده معاشا أنفق منه على اطفالى .

للتواصل مع القارئة  ٠١١١٧٨٨٩١٩١.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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