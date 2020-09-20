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توك شو

طارق فهمي: حماس حركة نفعية ولم تقدم أي شئ لفلسطين.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:46 م
حركة حماس
حركة حماس
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قسم التوك شو
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ، إن حركة حماس أعلنت تغيير جميع أفكارها عن طريق إعلان لميثاق جديد أعلنته منذ فترة قريبة، مضيفا أن الحركة تخلت عن فكرة الكفاح و بدأت التعامل مع الكيان الإسرائيلي بصورة أو بأخرى.  

وأكد «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خبر اليوم» على قناة «أون تي في»، أن الحركة أصبحت حركة نفعية لذلك ليس لديها أي مانع أن تدخل في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عن طريق الوسيط القطري،  مشيرا إلى أن الحركة في إتصال مباشر مع تركيا و قطر و بينهم العديد من المصالح المشتركة مثل زيادة عدد الأتراك الزائرين للقدس مقابل أموال طائلة متسترة في مشاريع مختلفة. 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن حركة حماس دائما تعرقل محاولات مصر في إقامة مصالحة فلسطينية لأن الحركة تسير بمنطق الإمارة و الفصيل وليس الدولة و دور مصر محوري في دعم الشعب الفلسطيني لكن الحركة دائما ما تهاجم الدول التي تتعامل مع إسرائيل بسبب الضغط التركي و القطري .

وأشار إلى أن الحركة لم تقدم أي شئ للشعب الفلسطيني  لكن الحركة حافظت علي شكل الإنقسام داخل فلسطين و رفضت التعاون و المصالحة مع أي فصيل فلسطيني أخر، منوها إلى أن الحركة مهتمة بالتعاون بينها و  بين إيران أكثر من فلسطين لأن إيران تمول الحركة ماديا و عسكريا
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