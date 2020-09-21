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برلمان

برلمانية تتحفظ على مقترح إنشاء صندوق لدعم غير القادرين عن دفع قيمة المصالحات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:52 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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حسن رضوان
اعترضت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص إنشاء صندوق لدعم غير القادرين لدفع قيمة المصالحات، معقبة:" لا يصح سداد قيمة مخالفات البناء للمخالفين".

وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن هذه الفئة التى قامت ببناء مخالف من الممكن أن نقدم لهم تسهيلات للتصالح ولكن لا يصح أن الدولة تسدد قيمة المخالفات، لافتة الى أن فكرة إنشاء صندوق لسد قيمة المخالفات ويكون دعمه من التضامن والأوقاف لم تحل أزمة مخالفات البناء بل تعقدها.

جاء ذلك بعد أن أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم مقترح الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق خاص بدعم المواطنين محدودى لمساعدتهم فى تسديد أقساط التصالح فى مخالفات البناء.

وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إن هناك مواطنين غير قادرين على دفع قيمة التصالح ولديهم نية للسداد وينبغى أن تلتفت الدولة الى هؤلاء وتساعدهم فى سد قيمة المصالحات، مؤكدًا على ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعمهم  من جانب وزارة التضامن والأوقاف.

وجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات، في  مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب. 

وأعلن وزير التنمية المحلية ، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.
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