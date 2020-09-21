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محمد أبو نعمة: "رفقًا" أنشودة وليست أغنية تحمل رسالة حسنة النية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
اصالة
اصالة
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عادل نصار
قال محمد أبو نعمة، مؤلف أغنية رفقًا للمطربة أصالة، إنه لم ينقل الحديث النبوى الشريف كاملًا فى أغنيته،بل أخذ منه جزء بسيط، وهو ما يعد اقتباس، وهو ما يجعلها أنشودة وليست أغنية.

وأضاف "أبو نعمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن غرضه من الاقتباس هو إيصال رسالة طيبة حسنة النية، وتابع:" هى أقرب إلى أنشودة وليست أغنية".

فيما علق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على الجدل المثارة بشأن اقتباس كلمات شهيرة من الأحاديث النبوية فى الشعر والغناء، قائلا :"أنه ليس من اللائق أن نأتى بالأحاديث النبوية فى الأغانى ولا على المسارح حتى لا يتطور الأمر ويطال القرآن الكريم".

وتابع الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الأحاديث لها قدسيتها مثل القرآن تمامًا طالما ثبت صحتها، مستدركا أن الدين ليس وجبات سريعة بل تأنى وفهم كل كلمة واستنباط الأحكام الشرعية منه.


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